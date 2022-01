Opnieuw vrachtwagens uitgebrand in Asse

Gisteravond zijn in Asse twee vrachtwagens uitgebrand. Die stonden geparkeerd aan transportbedrijf Missiaen in deelgemeente Kobbegem. In een andere deelgemeente, Mollem, gingen vorige week nog 32 vrachtwagens helemaal in vlammen op. Toen ging het om kwaad opzet, maar dat is nu op het eerste zicht niet het geval.

Buren merkten de brandende vrachtwagen gisteravond iets na 19 uur op en belden de brandweer. Eén vrachtwagen ging al snel in de vlammen op, waarna het vuur oversloeg op een tweede vrachtwagen. Die is eveneens volledig vernield, een aanhangwagen, isolatiemateriaal en een haag liepen schade op. De eigenaar van het transportbedrijf kon eigenhandig wel een derde vrachtwagen verplaatsen zodat die gespaard bleef.

Hoe het vuur ontstaan is, is nog niet duidelijk. Er wordt gedacht aan een kortsluiting, maar de oorzaak van de brand moet nog verder onderzocht worden. De transportfirma denkt niet dat er kwaad opzet in het spel is, in tegenstelling tot een week voordien. Toen gingen bij Carro-Bel in Mollem 32 vrachtwagens in vlammen op. Na onderzoek werden er toen meerdere brandhaarden gevonden en schade aan de omheining.