Oppositie Grimbergen in beroep tegen uitbreiding gemeentehuis

De gemeente Grimbergen wil het huidige gemeentehuis uitbreiden met een nieuwe vleugel. Daarin zullen ook de bibliotheek en het OCMW een plek krijgen. Maar dat is niet naar de zin van de oppositie. CD&V Grimbergen en Groen gaan daarom in beroep bij de provincie tegen de vergunning die de gemeente onlangs binnenhaalde voor de bouw van de nieuwe vleugel. “Na de grondige analyse van het dossier blijft CD&V overtuigd dat de sociale dienstverlening en de bibliotheek beter op hun plaats zijn en blijven in Strombeek-Bever”, zegt raadslid Kirsten Hoefs (CD&V). Volgens CD&V past het project ook niet in het historische centrum van Grimbergen en voldoet het niet aan de regels rond ruimtelijke ordening. De provincie moet zich nu buigen over de vergunning.