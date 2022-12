De oppositie in Sint-Genesius-Rode haalt scherp uit naar het gemeentebestuur. Het vindt de energiebesparende maatregelen van de gemeente een brug te ver. Vooral het verlagen van de temperatuur van het zwembadwater en het afschaffen van het warm water in de douches zetten kwaad bloed. “Kinderen en zwemmers zijn de dupe van het feit dat de gemeente te weinig investeerde in energiezuinige gebouwen,” klinkt het.

Het zwembadwater van het bad in Rode staat voortaan afgesteld op 26 graden Celsius. Dat is 3 graden kouder dan daarvoor. Zwemcoach Yves Lejeune krijgt er klachten over. Meer nog: zwemmers haken af. “Gisteren was er in onze aquagymlessen slechts een derde van de deelnemers aanwezig.” Zelfs voor competitiezwemmers is de nieuwe watertemperatuur pitting, vindt Lejeune. Laat staan voor recreatieve zwemmers en kinderen.

De oppositie vindt de maatregelen een schande. Zeker omdat er veel scholen komen zwemmen in het bad én je na het zwemmen alleen nog maar koud kan douchen. “Veel jongeren nemen daarom geen douche meer en lopen dus de hele dag met chloorwater op hun lichaam,” aldus oppositieraadslid Marijke Cortvriendt (Engagement 1640). Volgens Cortvriendt had de gemeente beter geïnvesteerd in het energiezuinig maken van de gebouwen om de kosten te drukken. “De meerderheid heeft dat altijd weggewuifd, terwijl de gebouwen zich prima lenen tot het installeren van zonnepanelen of het aanbrengen van een betere isolatie.” “De vorige legislatuur hebben we al aangekaart dat het zinvol zou zijn om een energieambtenaar aan te stellen. Die was nu goed van pas gekomen,” vult gemeenteraadslid Bruno Stoffels (Engagement 1640) aan.

Volgens schepen van Sport Miguel Delacroix (Les Engagés) zijn de maatregelen nodig om te voorkomen dat het zwembad volledig dicht moet. Volgens hem wordt er op alle departementen bespaard. Burgemeester Pierre Rolin (Les Engagés) wijst er op dat er nu voor elk gemeentelijk gebouw een verantwoordelijke is voor het energieverbruik.