Oprit A12 aan Plantentuin gaat definitief dicht

De oprit richting de A12 aan de Plantentuin in Meise gaat definitief dicht. De oprit was al een tijdje afgesloten als proefperiode. Een petitie met 575 handtekeningen voor het behoud van de oprit mocht niet baten. De ondertekenaars reageren teleurgesteld.

Een tijd terug sloot Agentschap Wegen en Verkeer de oprit richting A12 aan Plantentuin Meise af. “We waren daar in het begin zelf gekant”, zegt schepen van Mobiliteit Ruben Algaba. “We vreesden meer verkeer en files, maar uit tellingen blijkt dat de impact eerder beperkt blijft. Na lange evaluatie van het proefproject, blijkt dat er toch niet zoveel negatieve gevolgen zijn. We beseffen wel dat veel mensen meer kilometers moeten doen als ze richting Ring willen rijden via de A12. Ofwel moeten ze via de oprit Strombeek-Bever gaan, ofwel via het Rondplein in Wolvertem."

In Wolvertem moeten chauffeurs wel rekening houden met wachttijden aan de verkeerslichten. Daarom blijft de gemeente Meise pleiten voor een nieuwe oprit aan de Baradouz. Aan de oprit aan de plantentuin gebeurden in het verleden al verschillende zware ongevallen. Het Agentschap Wegen en Verkeer motiveerde de afsluiting met het feit dat er conflicten zijn tussen automobilisten en fietsers, en tussen automobilisten onderling. Volgens de Werkvennootschap zou de oprit voor de aanleg van de sneltram de komende jaren sowieso dicht moeten.

Een petitie tegen de afsluiting van de oprit bracht geen soelaas. “De oprit afsluiten, verlegt het probleem, want ook het Rondplein in Wolvertem is niet veilig voor fietsers en voetgangers. Bovendien is die oprit nog korter dan die van de plantentuin en dus gevaarlijker”, zegt initiatiefneemster van de petitie Ann de Kreyger uit Meise. “Het afsluiten van deze oprit zal de verkeersstroom en de files op andere plaatsen doen toenemen, vooral met de geplande sluiting van de op- en afritten komende jaren aan de brug in Wemmel.”