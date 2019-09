Opschorting voor verpleger die patiënte misbruikte

Een man uit Affligem kreeg geen straf voor het seksueel misbruiken van een patiënte in het AZ Jan Portaels ziekenhuis in Vilvoorde. Omdat de man zich al liet behandelen, vond de rechter een opschorting voldoende.

De feiten vonden twee jaar geleden plaats, schrijft Het Laatste Nieuws. Een verpleger uit Affligem maakte misbruik van een versufte patiënte. De vrouw werd in het ziekenhuis binnengebracht nadat ze te veel medicatie had ingenomen. In Het Laatste Nieuws zegt ze dat ze niet kon reageren, maar zich wel realiseerde dat er iets aan het gebeuren was. Na onderzoek bleek dat de verpleger zich aan haar vergreep en zich masturbeerde met haar hand.

De man verklaarde later dat hij een moeilijke periode doormaakte. Intussen liet hij zich begeleiden door een psychiater en betaalde hij de vrouw al een schadevergoeding. Reden voor de rechter om hem een opschorting van straf te geven.