De politie laat weten dat Jenny De Vrieze terecht is. De vrouw van 78 uit Liedekerke was sinds donderdag vermist.

Jenny De Vrieze uit Liedekerke werd donderdag voor het laatst gezien in de Lozen Boer (N70) in Lochristi, in de richting van Lokeren. Sindsdien ontbrak elk spoor van haar. De politie laat nu weten dat ze gezond en wel is teruggevonden en dankt iedereen voor de medewerking.