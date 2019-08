Opvangcentrum zoekt school- en babyspullen

Het opvangcentrum voor vluchtelingen in Alsemberg bij Beersel doet via z’n nieuwsbrief een oproep. Met het nieuwe schooljaar voor de deur is het centrum op zoek naar onder meer schoolmateriaal.

“Zoals alle minderjarigen beginnen onze jongeren in september aan het nieuwe schooljaar. Voor de jonge kinderen krijgen we geregeld schoolmateriaal binnen maar voor onze tieners jammer genoeg niet. Daarom zijn wij op zoek naar rugzakken voor 12- tot 18-jarigen, voornamelijk voor jongens”, klinkt het in het opvangcentrum langs de Sanatoriumstraat in Alsemberg.

In augustus krijgt het centrum er ook vier baby’s bij onder z’n bewoners en ook daarvoor is het nog op zoek naar materiaal. “We zijn momenteel op zoek naar kinderstoelen zoals een Maxi-Cosi, luiertassen, badjassen voor vrouwen) en babykleding voor pasgeborenen en kleding maat 50/56.” Het opvangcentrum wil ook werken maken van een fietsenatelier, waar geschonken fietsen worden hersteld en er fietslessen worden gegeven. “Daarvoor zoeken we nog een vrijwilliger die fietsen kan herstellen en mensen die onze bewoners wat uitleg kunnen geven over de verkeersregels. Wie ons kan helpen met schoolmateriaal, babyspullen of fietsherstelling, kan altijd langskomen of contact opnemen via 02 358 91 90. Onze bewoners zullen jullie erg dankbaar zijn.”