Opwijk brengt 'Oorlogsdagboek 1940' uit

De naam Bert Van de Broeck doet in Opwijk en omstreken wel een belletje rinkelen. Hij was houthandelaar, maar vooral ook kunstenaar en fervent natuurliefhebber. Als kunstenaar leefde Bert zich vooral uit in honderden pentekeningen, olieverfschilderijen en ook houtsculpturen. Hij interesseerde zich bijzonder in plaatselijke verhalen, geschiedenis en folklore.

In de lente van 1940 – onder dreigend oorlogsgevaar – vatte Bert zijn uitgestelde legerdienst aan. Hij werd er in de zogenaamde ‘schoolcompagnie’ opgeleid tot reserveofficier. Het verhaal van zijn legerdienst tekende hij op in het uitvoerig dagboek. Hij beschrijft het dagelijks gebeuren met weemoed en angst tot zijn terugkeer naar huis.

Het is dat persoonlijk dagboek dat de gemeente Opwijk naar aanleiding van Wapenstilstand uitbrengt. Het is vanaf 12 november te verkrijgen op vijf verkooppunten in Opwijk en kost 12 euro.