Opwijk steunt lokale handel met "De klant van de week"

Ondanks de communicatie over de wegwerkzaamheden en de signalisatie rond de werfzones vraag het toch enige moeite om af te zakken naar het centrum van Opwijk. Klanten moeten omrijden, wat verderop parkeren en iets langer stappen om bij hun winkelier te geraken. De diensten Vrije Tijd en Lokale Economie werkten daarom met de medewerking van de Middenstandsraad Opwijk een steunactie uit.

Voortaan valt er wekelijks één klant in het handelscentrum en één klant op de markt in de prijzen. De eerste winnaars werden gisteren aangeduid. Lies Van der Goten en Marieke De Medts zijn de eerste klanten van de week. Lies bezoekt twee keer per week de markt op de Borchtsite. “Ik vind hier alles wat ik nodig heb,” zegt ze. “Hier vind je artikelen van een goede kwaliteit en een heel divers gamma. Ik koop graag lokaal.” Marieke werd als winnares aangeduid terwijl ze aan het winkelen was in schoonheidsinstituut Athena. “Ik koop graag lokaal, want dat voelt als thuis”, reageert zij. Met ruim 35 jaar ondernemerschap, is Athena een vaste waarde in Opwijk. “De voorbije maanden hebben we de hinder van de wegenwerken wel degelijk gevoeld,” zeggen zaakvoerders Anja en Tine. “De Opwijkse klanten laten zich niet meteen afschrikken en komen desnoods met de fiets. Maar onze klanten van buiten Opwijk laten het wel afweten.”