Organisator Carnaval Opwijk wil strengere veiligheidsregels na zwaar ongeval

Na twee jaar uitstel door corona vierde Opwijk dit weekend een groot carnavalsfeest met meer bezoekers dan ooit. Domper op de feestvreugde was het ongeval op één van de feestwagens. Dat vertelde organisator Kurt Spruyt op Radio 2: “In 22 jaar tijd is er nog nooit eerder een ongeval of ongeluk gebeurd. De feiten deden zich voor na de stoet, want tijdens de stoet rijden de wagens maar tegen 2 of 3 kilometer per uur. Ik ben dan ook voor strengere veiligheidsmaatregelen vanaf volgend jaar. Er moeten leuningen komen op elke kar en mensen moeten vastgebonden zijn met een soort van veiigheidspak.”

Ook nu zijn er al veiligheidsmaatregelen. Zo moet elke chauffeur in de stoet een alcoholtest afleggen en is glas verboden.

Het slachtoffer zou wellicht blijvende letsels overhouden aan zijn valpartij. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren.

Foto: Carnaval Opwijk 2022 - WZC Heydeveld op Facebook