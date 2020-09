Orgelbouwer Jean-Paul De Greef laat het leven bij verkeersongeval

In Sint-Genesius-Rode is Jean-Paul De Greef om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De orgelbouwer werd aangereden toen hij met zijn fiets de Hallesteenweg overstak. De Greef werd 77 jaar.

De Greef – architect van beroep – stak dinsdagmiddag volgens het parket van Halle-Vilvoorde met zijn fiets plots de Hallesteenweg in Sint-Genesius-Rode over. Een aankomende auto kon de man niet meer ontwijken. Volgens het parket was er bij de autobestuurder geen sprake van overdreven snelheid of alcohol achter het stuur. De Greef werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen.

Jean-Paul De Greef was in Sint-Genesius-Rode en omstreken bekend als orgelbouwer en creatieve duizendpoot. Zo was hij de vaste decorbouwer van kindertheatergroep Het Kinderuur en een autoriteit op het vlak van houten orgels. Orgels van zijn hand zijn terug te vinden in het gehucht De Hoek, Buizingen en Galmaarden.