Oud Beersel ziet omzet kelderen

De sluiting van de horeca is een ramp voor velen, ook voor brouwerij Oud Beersel. “De verkoop is de laatste maand ineen gestuikt”, zegt zaakvoerder Gert Christiaens. “Wij verkopen 61 percent van ons volume in België, waarvan het grootste deel aan de horeca via drankenhandels. Daarnaast ligt de export zo goed als stil door de crisis. We hebben het moeilijk om ons hoofd boven water te houden.”

Christiaens zet nu met shop.oudbeersel.com in op een webshop waar hij z’n Bersalis-bieren en traditionele lambiek verkoopt. “Naast de bieren zelf verkopen we er ook glazen en publiciteitsmateriaal. Je kan er ook een cadeaubon kopen en versturen naar vrienden of familie. We leveren tijdens de crisis ook gratis en Beersel en de buurgemeenten. We hopen op die manier toch nog wat extra inkomsten te kunnen genereren.”