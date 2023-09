Oud gemeentehuis Beigem van de sloophamer gered

Het oud gemeentehuis van Beigem, dat gebouwd is in 1865, zal niet worden afgebroken. Het gebouw zal grondig worden gerenoveerd. Dat is nodig omdat het momenteel niet toegankelijk is door de slechte staat.

Een groot deel van de achtergevel van het oud gemeentehuis van Beigem stortte als gevolg van de storm Ciara op 9 februari 2020 in. Er waren toen geen mensen aanwezig, want het gebeurde op een zondag.

In het gebouw waren twee klassen ondergebracht van de gemeentelijke basisschool ’t Mierken en het deed ook dienst als vergader- en opslagruimte voor enkele Grimbergse verenigingen. Het gebouw werd ontruimd en staat sindsdien leeg.

Aanvankelijk besliste het schepencollege om het gebouw af te breken. Maar daar kwam protest tegen. Een petitie werd door 307 Beigemnaren ondertekend als protest tegen de afbraak van het oud gemeentehuis. Onder andere huidig schepen van Gebouwen Kirsten Hoefs (CD&V), die toen nog in de oppositie zat, protesteerde tegen de gemeenteraad.

“Ik ben zeer blij dat er beslist is om het gebouw te renoveren”, zegt Hoefs. “Het gebouw is in heel slechte staat nadat de achtergevel instortte. Voor de veiligheid staan er nog nadarhekken aan de zijgevel. Het is heel fijn om het gebouw terug een functie te geven voor de Beigemse gemeenschap. Er is het afgelopen jaar heel wat achter de schermen gewerkt. We hopen dat de plannen in 2024 kunnen worden gefinaliseerd en dat we dan een omgevingsvergunning kunnen aanvragen, zodat de werken in 2025 kunnen aanvatten.”

"Het gelijkvloers van het oud gemeentehuis van Beigem wordt ingericht als lokalen voor de directie, het secretariaat, zorgleerkrachten en de leraarskamer van de school”, vult schepen van Erfgoedbeleid Karlijne Van Bree (Vernieuwing) aan.

“Het directielokaal en het secretariaat zitten nu wat verscholen achteraan in de school. We willen die toegankelijker maken naar de ouders toe, wat het contact moet bevorderen. Het is de bedoeling om de verdieping dan in te richten als klaslokalen.”