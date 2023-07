Oud-minister en oud-burgemeester Leo Peeters in verzet tegen vernieuwingsplannen in zijn wijk

Normaal houdt oud-burgemeester en oud-minister Leo Peeters zich ver weg van discussies in zijn gemeente. “Maar nu reageer ik toch”, zegt Peeters. “Voor het onthardingsproject is geen draagvlak bij de mensen. Er komt een knip in onze wijk en éénrichtingsverkeer, waardoor er veel meer circulatie zal zijn. Er zijn minder parkeerplaatsen, ze willen grachten tussen de straat en huizen aanleggen, waardoor je enkel via smalle brugjes naar je voordeur kan. Hetzelfde verhaal met de opritten van garages. Ze willen een gescheiden rioleringsstelsel, terwijl ze dat in het project in het centrum niet doen. Er is inmiddels een actiecomité in de maak.”

Ook CD&V kant zich tegen de plannen en verspreidde een pamflet in de wijk. “De plannen zijn onrealistisch”, zegt Mathias Diricx. “Zonder subsidies zo’n project uitvoeren van 1,9 miljoen euro, is onverantwoord. We staan achter een opwaardering van de wijk, maar wel op een redelijke manier, met behoud van minstens één voetpad in elke straat en zonder de gemeente op te zadelen met torenhoge schulden.”

De Vogeltjeswijk is de oudste wijk van onze gemeente. “We wilden de wijk sowieso vernieuwen. De ondergrond bestaat er uit asfalt en stenen voetpaden. Wij willen hier een onthardingsproject, waarbij we zoveel mogelijk regenwater ter plaatse laten insijpelen. Er komen grachten en een gescheiden rioleringsstelsel”, zegt schepen van Openbare Werken Geert Van de Voorde. “Er is inderdaad wat weerstand, maar we merken dat jongere gezinnen voor het onthardingsproject meer open staan. We gaan wel rekening gehouden met de vragen van de inwoners. De plannen worden aangepast. Zo gaan we opritten verbreden, net als de toegangen tot de voordeur. We gaan ook van 20 naar 30 parkeerplaatsen.”