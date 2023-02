Oud-politicus en huisarts Vic Anciaux overleden

Oud-politicus Vic Anciaux is overleden. Hij werd 91. Brusselaar Anciaux was jarenlang huisarts in Machelen en woonde sinds kort in Vilvoorde. De voormalige staatssecretaris werd al een hele tijd behandeld voor longkanker.

Vic Anciaux was lang partijlid van de Volksunie en aan het eind van zijn carrière ook van Spirit. Hij begon zijn politieke carrière in 1961. Eind jaren '70 onderhandelde hij mee het Egmontpact, de eerste aanzet tot een grote staatshervorming. Hij was ook voorzitter van de Volksunie. In de regering Tindemans II werd hij staatssecretaris, later werd hij ook staatssecretaris in het Brussels Gewest.



Vic Anciaux laat een echtgenote en zeven kinderen na.