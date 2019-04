Oude Geuze en nieuwe voorzitter voor HORAL

Megablend 2019 is een Oude Geuze die een mengeling is van lambieken uit de verschillende brouwerijen en stekerijen, Het bier is uiteraard te proeven tijdens de Toer de Geuze op zaterdag 4 en zondag 5 mei. Bezoekers kunnen dat weekend in totaal negen bedrijven bezoeken. Deze editie van de Toer de Geuze is de eerste onder de nieuwe HORAL-voorzitter Gert Christiaens van Oud Beersel. Hij nam de fakkel over van Frank Boon. “Het is voor mij hele eer dat mijn collega’s mij hun vertrouwen hebben geschonken. Ik zal als voorzitter mijn uiterste best doen om de activiteiten van HORAL verder uit te bouwen en aldus de Oude Geuze, Oude Kriek en Oude Lambiek verder te promoten”, zegt Gert Christiaens.