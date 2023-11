Oude hond al meer dan tien dagen vermist in Kapelle-op-den-Bos

In Kapelle-op-den-Bos is de Engelse bull terriër Benz al sinds 7 november vermist. Zijn baasjes doen een oproep om uit te kijken naar de oude witte hond. Benz is ’s nachts buiten geglipt. Sindsdien is hij nog gezien aan de Oostdijk, maar de jongste dagen is hij spoorloos. De hond is doof, ziet niet meer goed en staat moeilijk op zijn poten.