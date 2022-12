De sluiting door het Agentschap Opgroeien van de kinderopvang Baby & Co in Wemmel is bij de ouders van de veertien kindjes hard binnengekomen. Ze blijven niet bij de pakken zitten. “De maatregel is niet in verhouding, we gaan in beroep bij het inspectiecollege. Helpt dat niet, dan stappen we naar de Raad van State”, klinkt het strijdvaardig.

Ouders in beroep tegen sluiting crèche in Wemmel: “Desnoods stappen we naar Raad van State”

De kinderopvang Baby & Co in Wemmel moet na een inspectie van het Agentschap Opgroeien op 1 januari 2023 sluiten. De inspectie baseert zich op administratieve zaken. Zo kent de uitbaatser onvoldoende Nederlands. “Tijdens de inspectie was de Nederlandstalige begeleidster van de crèche niet aanwezig omdat ze zwanger was, maar uitbaatster Fabienne heeft daarna met Sarah wel een begeleider aangeworven die Nederlandstalig is. De sluiting van de crèche is een disproportionele maatregel die helemaal niet overeenstemt met de administratieve tekortkomingen.”

De ouders starten daarom een petitie en ondernemen verdere stappen. “Ik heb het volledige dossier opgevraagd bij het Agentschap Opgroeien”, zegt advocate Audrey Baeyens, wiens zoontje naar de bewuste crèche gaat. “We gaan in spoedprocedure via een administratief beroep onze argumenten voorleggen voor het inspectiecollege. Zodra dat beroep is aangetekend, mag de uitbating verder gaan in afwachting van de uitspraak van het college. Indien nodig, stappen we daarna naar de Raad van State. Als ouder en als advocate vind ik het niet kunnen wat hier gebeurt.”

Volgens woordvoerder Nele Wouters van het Agentschap Opgroeiden werd de vergunning van de groepsopvang in Wemmel opgeheven vanaf 1 januari 2023 na een recent onaangekondigd bezoek. “De tekorten die de inspectie vaststelde, zijn daar herbevestigd, het gaat om een eindpunt in een lang traject van opvolging en handhaving. De opvang kreeg alle kansen om de vastgestelde tekorten duurzaam weg te werken”, stelt de woorvoerder. Met die uitleg nemen de ouders dus geen genoegen en daarom wordt de beroepsprocedure opgestart.