Ouders openen zelf kinderdagverblijf in Hoeilaart

Net als heel wat andere gemeenten kampt Hoeilaart met een tekort aan kinderopvangplaatsen, zeker nadat in november Dumbo’s Kids de deuren moest sluiten. Een aantal ouders nemen nu het heft zelf in handen. “Op die manier willen we een oplossing bieden voor de vele kinderen die getroffen zijn door de sluiting”, klinkt het bij de ouders. “Door te werken met een coöperatieve vennootschap willen we op structurele wijze kwaliteitsvolle opvang organiseren, waar kinderopvoedsters in samenspraak met ouders de beslissingen nemen.”

De ouders hebben intussen zelf een team van kinderbegeleiders samengesteld en willen op 9 januari de deuren openen. De noodopvang krijgt van het gemeentebestuur een vergunning van drie tot zes maanden. “De ouders stapten op ons af om samen aan een oplossing te werken. Na overleg hebben we beslist om samen te werken onder het decreet tijdelijke noodopvang. Zo kan het nieuwe opvanginitiatief onder onze vergunning versneld opstarten”, zegt schepen van Kinderopvang Joy Sergeys.