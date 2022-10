Ouders in Schepdaal zijn het beu dat lijnbus steevast te laat komt

Een aantal ouders uit Schepdaal zijn het beu dat de bus van De Lijn die hun kinderen in Ternat naar school moet brengen, steevast te laat komt. Klachten aan het adres van De Lijn halen voorlopig niets uit. Onze reporter ging vanmorgen zelf eens kijken aan de bushalte in Schepdaal. En inderdaad, ook vandaag was de bus te laat.

In de Lostraat in Schepdaal staan elke dag een aantal schoolkinderen te wachten op de bus die hen naar school in Ternat moet brengen. Maar dat loopt vaak mis. “In de regio bedient De Lijn verschillende bussen die richting scholen rijden. De schoolbus richting Ternat, lijn 118, vertrekt in Brussel en komt systematisch te laat of wordt soms ook afgeschaft”, legt Hans Torrekens het probleem uit. “Onze kinderen komen daardoor steevast te laat op school en missen een deel van de lessen.”

Vaak moeten ouders in de auto springen om de kinderen op te halen aan andere haltes en richting school rijden. Hans schreef al verschillende malen De Lijn aan met deze klacht, maar krijgt geen gehoor. De oplossing is volgens hem nochtans vrij eenvoudig. “Ofwel wordt er een vroegere bus van lijn 118 doorgestuurd naar Ternat, zodat er meer tijd over is om het traject af te leggen. Ofwel wordt er vanuit stelplaats Dilbeek een speciale bus ingelegd van De Lijn die dan een korter traject doet en dus niet vertrekt vanuit Brussel’, aldus Hans.