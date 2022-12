Ouders verbolgen over sluiting kinderopvang: “We gaan er alles aan doen om ze open te houden”

Kinderopvang Baby & Co in Wemmel, waar veertien kindjes worden opgevangen, moet vanaf 1 januari 2023 dicht. Dat besliste Kind en Gezin. De ouders reageren ontzet en willen er alles aan doen om ze open te houden. Het gaat vooral over administratieve tekortkomingen, ook het feit dat de uitbaatster onvoldoende Nederlands spreekt, is een struikelsteen voor de inspectie.

Opnieuw moet een kinderdagverblijf in onze regio de deuren sluiten. Het gaat om Baby & Co in Wemmel. “Wij moeten in twee weken tijd nieuwe kinderopvang vinden”, zucht mama Stefanie Sabbe van Elouise. “Dat is in de Rand hier onmogelijk. Overal is er een tekort aan opvangplaatsen in de kinderopvang. De beslissing van Kind en Gezin is gebaseerd op louter administratieve overtredingen. Indien er een effectieve dreiging voor de kinderen in kwestie zou zijn, waarvoor de procedure van sluiting in het leven geroepen werd, zou deze opvang onmiddellijk gesloten worden en niet pas na 22 dagen.”

Volgens Stefanie stelde de inspectie vast dat de uitbaatster onvoldoende Nederlands kent. Die ontkent dat niet. “Ik heb daarom ook iemand aangeworven die Nederlandstalig is, maar blijkbaar is dat niet voldoende”, zegt ze. “Als we Kind en Gezin niet kunnen overtuigen, dan moet ik vrees ik ander werk gaan zoeken. Met pijn in het hart. Dan staan ook ouders van veertien kindjes in de kou en moeten ze op zoek naar een andere opvang.” Dat blijkt inderdaad bij de ouders die dinsdagochtend voor de deur van de crèche verzamelden. “We gaan een petitie opstarten om de sluiting terug te draaien”, zegt Arzul David wiens dochter Rosie naar de opvang komt. “Daarnaast gaan we de uitbaatster helpen om de administratieve tekortkomingen weg te werken.”



De ouders klopten ook aan bij burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel). “Ik begrijp de reflex van de ouders, maar het gaat om een privé-initiatief waar de gemeente geen bevoegdheid heeft. Ik heb wel gevraagd aan het Agentschap om de kinderopvang niet definitief te sluiten, maar hen de kans te geven om alles in orde te brengen. We zouden daar als gemeente maximaal kunnen helpen, door de uitbaatster zoveel mogelijk te informeren en haar Nederlandse lessen in urgentie te laten volgen. Maar het Agentschap is niet op onze vraag ingegaan.