Oversteekplaats op Woluwelaan weer weggehaald

In overleg met het gemeentebestuur van Machelen heeft het Agentschap Wegen en Verkeer vandaag de oversteekplaats voor voetgangers en fietsers op de drukke Woluwelaan in Diegem laten verwijderen. Twee jaar geleden werd het zebrapad al eens weggespoten, maar enkele maanden later liet het toenmalige schepencollege het opnieuw aanbrengen. En nu is het dus weer weg.

Ooit lag over de Woluwe een bruggetje dat het centrum van Diegem verbond met de andere oever. Maar sinds de beek verdween onder de Woluwelaan, moeten voetgangers en fietsers het doen met een erg gevaarlijke oversteekplaats zonder lichten. Vandaag werd het zebrapad en de verharding over de middenberm verwijderd. Aan deze kant van de weg wordt de afsluiting opgeknapt en aan de overzijde wordt de haag doorgetrokken zodat oversteken haast onmogelijk wordt. “Toch is dit misschien maar een tijdelijke ingreep, omdat over afzienbare tijd de Ringtrambus langs de Woluwelaan zou rijden. In dat geval komt er mogelijk opnieuw een oversteek op die plek”, zegt Steven Claeys, schepen van Mobiliteit in Machelen.

Geboren en getogen Diegemnaar André Panneels, die erg begaan is met de verkeersveiligheid van zijn dorp, heeft begrip voor het afschaffen van het zebrapad. Maar toch is hij bezorgd want het kan nog jaren kan duren voor de Woluwelaan is heringericht. En al die tijd moeten fietsers en voetgangers over het levensgevaarlijke kruispunt met de Haachtstesteenweg waar het verkeer van alle kanten komt. “Dit is echt gevaarlijk. Ik hoop dat er nog een betere oplossing komt tegen 1 september als het schooljaar start”, zegt André. De man hield gisteren nog een kleine ludieke actie: hij schilderde het oude zebrapad eigenhandig een beetje bij.