Pajottenland één van populairste fietsregio’s van het land

Het Pajottenland is één van de populairste fietsregio’s van het land. Dat blijkt toch uit gegevens van Route You, een populaire website die mensen aan wandel- en fietsroutes helpt. Route You maakte een lijst op van naar welke gemeente of regio in 2021 het meest gezocht werd. Daarbij staat het Pajottenland op de vierde plaats.

Het Pajottenland moet in de lijst van Route You toeristische topbestemmingen Nieuwpoort, Durbuy en Ieper laten voorgaan. In 2021 werd zo’n 6.500 keer via Route You gezocht naar een route gezocht in het Pajottenland. Het aantal keer dat een route uit die gemeente bekeken werd is daar volgens de website een veelvoud van. Verder in de top-10 vinden we ook de Vlaamse Ardennen op plek 6 en Brussel op plek 9.

Bij de top-10 van populairste wandelregio’s zien we enkel gemeenten of regio’s in de Ardennen. Al is de kans groot dat het Pajottenland ook hier hoog scoort. Samen met de Vlaamse Ardennen beschikt het over een wandelnetwerk van 1.470 kilometer, met voorsprong het grootste in Vlaanderen.