Pamelse rusthuisbewoners spelen mee in kortfilm over Sinterklaas

De bewoners van woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in het centrum van Pamel beleefden gisteren de dag van hun leven met een originele kortfilm, die onder andere werd opgenomen op de tramsite in Schepdaal. In de film spelen Sinterklaas en Zwarte Piet en een paar bekende en minder bekende acteurs de hoofdrol. De film was de inleiding op een livevoorstelling in het woonzorgcentrum in Pamel.