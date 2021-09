Parkeerverbod voor vrachtwagens langs parallelweg A12

De gemeente Londerzeel voert vanaf vandaag een parkeerverbod in voor vrachtwagens op de Autostrade. Dat is een doodlopende parallelweg aan de A12. “Het gaat om een proefproject van twee maanden nadat we verschillende meldingen van hinder kregen. Begin november wordt het parkeerverbod geëvalueerd”, aldus de gemeente Londerzeel.

De Autostrade is een zogenaamde ventweg vlakbij het kruispunt van de A12 met de Kerkhofstraat. De straat wordt regelmatig gebruikt als parkeerplaats door lange en zware vrachtwagens. “Dat terwijl de straat niet geschikt is voor zware vrachtwagens”, klinkt het bij de gemeente Londerzeel. “Het wegdek wordt er door beschadigd. Lange vrachtwagens kunnen heel moeilijk rechtsomkeer maken omdat er geen draaimogelijkheid is in de doodlopende straat. Daarnaast wordt er door vrachtwagenchauffeurs die er overnachten vaak afval achtergelaten.”

Daarom geldt er vanaf vandaag een parkeerverbod voor vrachtwagens. “Het gaat om een proefproject dat tot eind oktober zal lopen. Het verkeersteam evalueert begin november of het parkeerverbod het gewenste effect had of louter een verplaatsing van het probleem opleverde”, besluit de gemeente.

Foto: gemeente Londerzeel