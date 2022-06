Parkenparade Droogenbosch schot in de roos

Het Moeras in Drogenbos werd afgelopen weekend omgetoverd tot een Middeleeuwse site, met naast jonkvrouwen ook plaats voor boogschieten, een roofvogelstand en een Middeleeuwse markt. “Ik ben zelf heel erg bezig met er vroeger allemaal gebeurd is, dus om dat in levende lijve te zien en mensen te ontmoeten die daar ook in geïnteresseerd zijn, is fantastisch”, zegt bezoeker Aiko Janssens. “

Het is de eerste keer dat de Parkenparade in Drogenbos doorgaat en meteen een schot in de roos. “We willen de gemeente meer promoten”, zegt schepen van Toerisme Myriam Claessens. “Samen met het FeliXart Museum willen we iets opbouwen.” Burgemeester Alexis Calmeyn vult aan. “Samen met de gerenoveerde hoeve met het museum en moerasgebied een aantrekkelijke plaats worden voor onze bevolking en de toeristische aspecten van Drogenbos naar een hoger niveau tillen.”