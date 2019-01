Parket Brussel: "Geen aanwijzingen dat autopsieverslagen bewust gestolen werden"

De 27-jarige Khayari trok in 2013 naar Syrië, maar keerde na enkele maanden gewond terug. Net voor zijn terugkeer verklaarde de man dat hij een persoon onthoofdhad in Syrië, al is hij daar nooit voor veroordeeld. De Brusselaar werd wel veroordeeld omdat hij lid was van een terroristische groepering en kreeg daarvoor 5 jaar cel waarvan de helft met uitstel. Khayari is een rekruut van Jean-Louis Denis, de moslimprediker die onlangs vrijkwam en tegenwoordig in Londerzeel woont.

"De diefstal vond plaats op 3 januari in de burelen van de wetsdokter op de 1ste verdieping van het parketgebouw in Brussel. De verdachte was op dat moment in het Portalisgebouw voor de probatiecommissie verschijnen naar aanleiding van zijn veroordeling voor deelname aan terroristische activiteiten," zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch.

De man stal verschillende zaken, waaronder een GSM en harde schijf. Daarop staat de back-up van de computers met verschillende dossiers, waaronder dus ook de autopsieverslagen. De man kon zomaar het kantoor van de wetsdokter binnenwandelen omdat het niet op slot was. Vreemd, want het parketgebouw is zwaar beveiligd.

"Er is toegangscontrole, maar mensen met slechte bedoelingen vinden vaak nog een weg. We hebben wel geen aanwijzingen dat het hier om een gerichte diefstal gaat. De gestolen voorwerpen zijn ook nog niet teruggevonden. De verdachte is aangehouden op verdenking van diefstal, maar ontkent alle betrokkenheid," zegt Van Wymersch.

Het parket gaat de nabestaanden nu één voor één contacteren. Voor het verdere verloop van het onderzoek heeft de diefstal geen enkele invloed. Bij de aanslagen van 22 maart vielen 32 doden, waarvan 17 op de luchthaven van Zaventem.