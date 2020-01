Parket eist fikse boete tegen waterpijpbar uit Diegem

In de waterpijpbar in Diegem zou de verplichte gezondheidswaarschuwing op tabaksproducten zijn verwijderd, werd het rookverbod niet nageleefd en zouden de regels rond de rookkamer niet gerespecteerd werden. Daarenboven zou ‘bar Eden’ ook het reclameverbod met de voeten hebben getreden op sociale media. De openbaar aanklager eist daarom fikse straffen: voor de zaak dreigt een geldboete van 80.000 euro, voor de zaakvoerder drie maanden cel en een boete van 4.000 euro.

Het vonnis valt op 5 februari. De processen tegen de drie andere waterpijpbars, The Royal Lounge in Vilvoorde, de Sky Blue Lounge in Kraainem en QG Lounge in Zaventem en hun zaakvoerders zijn vanochtend uitgesteld. Zij worden behandeld op 4 en 26 maart. De zaken zijn een gevolg van de verscherpte controle op waterpijpbars tussen december 2016 en juli 2019. De politie voerde toen samen met de inspectiedienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu tal van controles uit.