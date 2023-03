Parket gaat streng optreden tegen taxi’s op luchthaven: “Een duidelijk signaal geven”

Bij de controleactie waren tal van diensten aanwezig, waaronder naast het parket ook de politiezone Zaventem, de luchtvaartpolitie, de Vlaamse Belastingdienst, Douane en nog tal van andere overheidsdiensten. “In totaal werden 57 taxi’s en 10 autobussen gecontroleerd”, laat het parket van Halle-Vilvoorde weten. “Er werden 41 inbreuken vastgesteld door de politie, onder meer om het niet hebben of uithangen van een correcte vergunning, een vervallen keuring en het gebruik van drugs in het verkeer. De sociale inspectiediensten stelden tien inbreuken vast, nog eens vijf voertuigen waren niet in orde met hun verkeersbelasting. “De Dienst Vreemdelingenzaken ontdekte twee personen die illegaal in het land verbleven. Ze werden bestuurlijk aangehouden en zullen worden gerepatrieerd.”

De actie toont volgens het parket aan dat een streng opvolgingsbeleid nodig is. “Er wordt heel wat gezondigd tegen het hebben van een vergunning en het bezitten van een bestuurderspas of een gelijkwaardig document uitgegeven in de andere regio's. Inbreuken hierop zullen dan ook steeds vervolgd worden voor de bevoegde politierechtbanken. De rechtbank kan tot drie maanden gevangenisstraf en maximum 80.000 euro boete opleggen, daar bovenop kan ook nog de verbeurdverklaring van het voertuig worden uitgesproken, aldus het parket.

De komende maanden zullen overtreders gewaarschuwd worden dat hun voertuig in beslag kan worden genomen. Vanaf 18 juni gaat het parket systematisch over tot inbeslagname bij inbreuken op de vergunning, bestuurderspas of het onwettig ronselen van klanten. “Het parket Halle-Vilvoorde wil met deze aanpak een duidelijk signaal geven aan de taxisector en de veiligheid van de passagiers verhogen. Ook willen we de oneerlijke concurrentie en de overlast op de luchthaven tegengaan”, concludeert Ine Van Wymersch, procureur des Koning van het parket Halle-Vilvoorde.