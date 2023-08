Parket Halle-Vilvoorde: “Ontploffing Elewijt is wellicht wanhoopsdaad van dodelijk slachtoffer”

De oorzaak van de ontploffing vanochtend in Elewijt is wellicht bekend. “Het gaat zeer waarschijnlijk om een opzettelijke daad, meerbepaald een wanhoopsdaad van de overleden bewoner”, zegt het parket Halle-Vilvoorde.

Het parket gaat uit van een wanhoopsdaad in verband met de explosie in een gebouw in Elewijt vanochtend waarbij een man van 59 omkwam en twee mensen gewond raakten. “Enerzijds heeft betrokkene een afscheidsbrief achtergelaten”, zegt Sabine Lievens van het parket Halle-Vilvoorde. “Anderzijds zijn er door de branddeskundige, verspreid over de woning, 4 gasflessen gevonden. Daarvan is aangetoond dat betrokkene ze zelf heeft aangekocht. Er werden immers kassatickets van die aankoop terug gevonden. De gasflessen waren, nog volgens de deskundige, opengedraaid."

Kortom: alles wijst in de richting van de overleden bewoner. Naar diens motieven is het nog gissen. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd lastens onbekenden voor feiten van vernieling van een gebouw door ontploffing, met vermoeden van menselijke aanwezigheid, met de dood en met gewonden als gevolg. Parket, politie en onderzoeksrechter stappen samen met de aangestelde deskundigen vanavond nog af. Het onderzoek naar de feiten wordt verder gezet.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn, op het gratis nummer 1813, of op zelfmoordlijn1813.be.