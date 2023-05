Parking station Ternat 's avonds en in weekends gratis

Vanaf dit Pinksterweekend staat de parking van het station van Ternat open voor de inwoners en de bezoekers. Via de fietsverbinding langs de spoorbrug is het van daaruit 500 meter fietsen naar de markt en 800 meter naar het sportcentrum. Het gemeentebestuur hoopt dat bezoekers vooral bij grote evenementen de weg naar de parking vinden. Nu maandag is er bijvoorbeeld al de Bloemenstoet.

“Dit is een belangrijke vooruitgang voor de gemeente,” zegt schepen van Mobiliteit Gunter Desmet. “Dit is de vierde randparking die we op korte tijd realiseren. Iedereen kon al de parking van basisschool De Brug en die van volleybal Kruikenburg gebruiken na schooltijd. Recent kwam daar nog een deel van de parking aan Delhaize bij.”

Ticketje

De parking van het station is van 17u ’s avonds tot 7 uur ’s morgens gratis toegankelijk. Op zaterdag, zon- en feestdagen is de parking van vrijdag 17 uur tot maandag 7 uur gratis. Je bent wel verplicht om een ticketje te nemen. Bij afrekening worden de gratis uren afgetrokken. Elke minuut voor 17 uur of na 7 uur wordt als een begonnen uur aangerekend. De stickers op de zuilen worden in de loop van juni aangepast. “We zijn de NMBS hier echt dankbaar voor,” aldus burgemeester Michel Verhasselt.