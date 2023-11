Parochie Don Bosco Buizingen vreest voor voortbestaan

De Don Boscokerk van Buizingen is misschien wel de meest progressieve kerk van het land. Iedereen is er welkom achter het altaar, ook vrouwen. En dat is niet naar de zin van het bisdom Vlaams-Brabant. Sinds vrijwilliger Els een brief stuurde naar de toenmalige aartsbisschop Josef De Kesel om haar beklag te doen over een andere priester, staat de Don Boscokerk op de rader van het bisdom. Die dreigt de parochie uit de Katholieke Kerk verbannen te worden. Wij gingen langs op Adventuur, dat is de start van hun jongerenjaar.

Een kickertafel in de kerk, stoelen rond een centrale tafel en geen priester. De Don Boscokerk in Buizingen in Halle is verre van een typisch Huis van God. Dat lokt heel wat jonge mensen. “Elk van ons draagt de verantwoordelijkheid om eens een misviering te organiseren,” weet Lise D’Hondt. “Ik vind het wel fijn dat er zo geen hoofd is aan onze kerk.” Maar dat strookt niet met de visie van het bisdom.

Woensdag vindt er een laatste belangrijk gesprek plaats met het Vicariaat van Mechelen en Vlaams-Brabant over de toekomst van de parochie in Buizingen. Het is bang afwachten wat uit die gesprekken komt, weet coördinator van de Don Bosco-parochie Els Paridaens. “We vrezen het statuut van parochie te verliezen. Want bij het bisdom vindt men het niet kunnen dat sacramenten verstrekt worden door gewone mensen.” Bij het Aartsbisdom Mechelen-Brussel kon niemand ons te woord staan.