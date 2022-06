Pastoor heeft het niet voor Smurfen aan kerk: “Ludiek, maar ook ongepast”

Met Pinksteren verschenen er twee merkwaardige apostelen in Ternat, sinds zondag flankeren Grote Smurf en Lolsmurf het hoofdportaal van de Sint-Gertrudiskerk. Pastoor Chris Butaye had ze aanvankelijk nog niet opgemerkt. Wie ze er heeft geplaatst is een mysterie. “Het lijkt inderdaad een actie van een flauwe plezante. Ik zie er het ludieke wel van in, maar anderzijds vind ik het niet gepast. Ik kan er niet mee lachen dat zoiets ongevraagd op de kerk wordt gezet”, zegt priester Butaye.

De Smurfen worden snel weggehaald. “De kerk is een religieus gebouw, maar vandaag of morgen worden ze weggehaald. Een verzamelaar die erover had gelezen in de media, heeft gevraagd of hij de Smurfen kan adopteren. Dus waarschijnlijk zullen ze bij hem terechtkomen”, aldus Butaye.