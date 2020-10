Paul Van Hauwermeiren ontrafelt geheimen van het Bargoens

Taalkundige Paul Van Hauwermeiren uit Affligem heeft zijn levenswerk gepubliceerd. In drie lijvige boekdelen, samen goed voor meer dan 1.300 pagina’s, ontrafelt hij de geheimen van het Bargoens. Dat is een geheimtaal die in de loop der eeuwen werd gesproken door onder meer foorkramers, dieven en bedelaars.

‘Vijf eeuwen geheimtaal van randgroepen in de Lage landen’ is ook een populairwetenschappelijk leesboek en een naslagwerk. Toen Paul Van Hauwermeiren in 2001 met pensioen ging, legde hij zich voor het plezier toe op het Bargoens. Die bizarre taal is intussen uitgegroeid tot een ware passie. De woorden in het Bargoens moesten onverstaanbaar zijn. De taal een sociolect, een taal die enkel binnen een bepaalde sociale groep wordt gesproken. Meer vanavond in ons nieuws.