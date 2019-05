Pepingen-Halle op weg naar tweede amateurklasse

In de derde amateurklasse strijdt Pepingen-Halle via de eindronde voor promotie. De eerste klip moest vanmiddag thuis omzeild worden. Wetteren kwam over de vloer. Geen evidente tegenstander, want Wetteren eindigde tweede in de competitie, terwijl Pepingen-Halle met zes punten minder vierde werd.