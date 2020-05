Pepingen opent rouwregister voor boer Wim

De 47-jarige Leroy was geen onbekende in Pepingen en dat voelen ze in de gemeente. “Wij hebben vastgesteld dat vele mensen op zoek gaan naar een manier om hun medeleven te overtuigen,” klinkt het in een mededeling. Door de coronacrisis zal de begrafenisplechtigheid van Leroy in intieme kring plaatsvinden. Daarom opent Pepingen nu een rouwregister in de zijingang van het gemeentehuis.

Het rouwplekje is elke weekdag toegankelijk van 8 tot 20 uur, tot 6 juni. De gemeente vraagt de regels van social distancing te respectern en eigen schrijfgerief mee te brengen.