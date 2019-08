Pepingen wil lagere tractorsluizen, Halle bekijkt klachten

Begin vorige maand plaatste de stad Halle tractorsluizen in de Kiethomstraat en Pachtersweg. Die moeten het sluipverkeer tussen Halle en de Pepingse deelgemeente Beert aan banden leggen. Nu blijkt dat ook enkele landbouwers niet meer in de straten kunnen rijden.

"We hebben van verschillende landbouwers vernomen dat de betonblokken te hoog zijn. Het kan niet de bedoeling zijn dat ze niet meer aan hun akker geraken. We hebben de stad Halle dan ook een brief geschreven met de vraag om de sluizen aan te passen", zegt Eddy Timmermans, burgemeester van Pepingen in Het Nieuwsblad.

Volgens de stad Halle voldoen de tractorsluizen aan alle reglementen en zijn er voldoende studies geweest. "De sluizen werden in samenspraak met de landbouwers die door de Boerenbond geselecteerd werden en de Boerenbond zelf. Tot nu toe had ik weet van één klacht, maar nu zijn er blijkbaar al een vijftal. Ik vraag Pepingen om de klachten door te spelen, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken", zegt de Halse schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroucke.

Het is niet de eerste keer dat de tractorsluizen ter discussies staan. Vrijwel meteen nadat ze geplaatst werden, ontweken wagens ze door in de velden ernaast te rijden. Na enkele dagen werden de zware betonblokken zelf uit het asfalt gerukt zodat wagens konden doorrijden.