In Pepingen wil de meerderheid de zagerij naast het gemeentehuis verkopen. Renoveren is volgens het bestuur te duur.

Het gebouw was in 2010 aangekocht om de uitbreiding van het gemeentehuis mogelijk te maken en er sociale woningen en de bibliotheek in onder te brengen, maar die plannen gingen uiteindelijk niet door. Volgens het gemeentebestuur is een renovatie te duur en dringt een verkoop zich op. Als alternatief komt er een achterbouw aan het huidige gemeentehuis, de bibliotheek blijft in Bellingen.