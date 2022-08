Permanent rook- en vuurverbod in Vlaamse bossen en natuurgebieden

Het is voortaan altijd verboden om te roken of vuur te maken in de Vlaamse bos- en natuurgebieden. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) beslist. “Een kwestie van gezond verstand”, zegt ze.

Demir voerde al via een tijdelijk veiligheidsbesluit een verbod om te roken of vuur te maken vanaf risicocode geel in in een aantal Vlaamse bossen en natuurgebieden. Dat verbod wordt permanent én algemeen vanaf maandag in bossen, natuurreservaten en natuurgebieden die vallen onder een natuurbeheerplan. “De voorbije jaren zagen we enerzijds al wat de droogte allemaal teweeg kan brengen. Brandgevaar en zelf effectief brand speelden ons parten, dat gaat gezien de klimaatverandering ook in de toekomst niet anders zijn. Anderzijds zijn sigarettenpeuken op de grond ook in onze natuurgebieden schering en inslag, met alle gevolgen van dien. Vlaanderen heeft al zo weinig natuur, dan moeten we er ook alles aan doen om die zo goed mogelijk te beschermen. Dat is een kwestie van gezond verstand”, aldus Demir. Als de risicocodes het toelaten, mag er in welbepaalde afgebakende plaatsen en bivakzones wel vuur gemaakt worden voor kamp- en kookvuren.

Met een hittegolf in het vooruitzicht, herhaalt Demir ook haar oproep om voorzichtig te zijn in de natuur. “Zo is het ook erg belangrijk geen afval te laten rondslingeren. Een stukje glas kan een lenseffect veroorzaken en brand doen ontstaan. Aan natuurbezoekers wordt ook een algemene waakzaamheid gevraagd. Wie een verdachte rookpluim opmerkt, moet dit meteen te signaleren via het nummer 112.”