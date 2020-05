Personeel Lijsterbes laat zichzelf boeken

Net als alle andere cultuur- en gemeenschapscentra is de Lijsterbes in Kraainem nog voor onbepaalde tijd gesloten. Maar het personeel van de Lijsterbes popelt om opnieuw contact te hebben met de Kraainemnaren. En dus lanceren ze het project ‘de Lijsterbes vliegt uit!’. “Het team haalt al z’n talenten boven”, legt Veerle Colle van de Lijsterbes uit. “Zo kunnen inwoners een van ons boeken voor bijvoorbeeld een miniconcertje op de stoep of een originele illustratie op het raam. Wanneer het personeel terug aan het werk gaat in het centrum, zal ook het raam open staan voor een korte babbel op veilige afstand. We willen als gemeenschapscentrum nog steeds onze waarden uitdragen. Mensen met elkaar verbinden, dat is wat we altijd al gedaan hebben en ook nu blijven doen.’, zegt Veerle Colle. Veerle heeft een administratieve functie in het centrum, maar ze is ook illustratrice. Met dat talent komt ze nu letterlijk naar buiten en wil ze raamtekeningen maken.” Het liefst kom ik langs bij mensen die zelf ook iets te bieden hebben. Zo kan ik de illustratie personaliseren”, legt ze uit.”‘Zoek je nog een vierde man voor een online kaartspel? Herstel je broodroosters? Maak je mondmaskers? Het maakt niet uit! Ik laat het als een leuke boodschap achter op je raam. Zo laat je zien aan wie langs jouw huis wandelt dat je iets voor hen kan betekenen. We verzamelen al deze warme initiatieven op onze website en belichten ze op onze sociale media.” Kraainemnaren die iemand van de Lijsterbes graag thuis boeken, kan dat via info@delijsterbes.be. Meer info vind je op www.delijsterbes.be.