Personeel trekt jaar lang naar oud gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw

Het huidige gemeentehuis is gebouwd in 1974, waardoor het gebouw bijna 50 jaar oud is. “Deze volledig verouderde technieken verbruiken veel energie. Met de renovatie besparen we 75% energie of al snel 360.000 euro per bestuursperiode”, zegt schepen van Gebouwen Olivier Huygens. “Het nieuwe gemeentehuis zal geen aardgas meer verbruiken. Een beslissing die al in 2020 werd genomen. Van deze gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt om een betere scheiding tussen publieke en private zones te bekomen en de lokettenzaal te moderniseren.”

Tijdens de werken neemt het personeel zijn intrek in het oude gemeentehuis, dat de afgelopen decennia dienst deed als bibliotheek, tot die in juni verhuisde naar landhuis de Viron. “In de strijd tegen de klimaatopwarming is het duurzaam renoveren van ons patrimonium een belangrijke schakel. Daarom is het een belangrijke stap dat de gemeenteraad het bestek heeft goedgekeurd voor een grondige energetische renovatie van onze technische installaties in het gemeentehuis zoals de verwarming en zonnepanelen”, aldus schepen van Milieu Brahim Harfaoui.