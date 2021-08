Perspectief voor nachtclubs: "snakken naar dansen en feesten"

Nachtclubs mogen vanaf 1 oktober hun activiteiten weer opstarten. Geen dag te vroeg, vinden ze bij Flight 90 in Opwijk. De discotheek is tevreden dat er eindelijk perspectief is, maar begrijpt niet waarom de deuren niet al in september mogen open zwaaien.

Vandaag zat het Overlegcomité bijeen om knopen door te hakken over de zogenaamde weg naar de vrijheid. Vanaf oktober mogen nachtclubs opnieuw events organiseren en mensen ontvangen.

Bij Flight 90 in Opwijk snakken ze naar dansen en feesten. In september organiseren ze wellicht al een indoorevenement waarvoor een Covid Safe Ticket nodig zal zijn om toegang te krijgen. "Voor ons is het geen enkel probleem om te controleren of een bezoeker het Covid Safe Ticket heeft, want wij doen sowieso aan identiteitscontrole," aldus event manager Toon Peelman. Het evenement in september beschouwt Peelman meteen als een goeie oefening voor de echte heropening van zijn zaak.

Meer hierover zie je in ons nieuws.