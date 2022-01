Peter Van Rompuy (CD&V): "Vlaams-Brabant moet meer inzetten op warmtenetten"

Peter van Rompuy, CD&V-fractieleider in het Vlaams Parlement, doet een oproep om in Vlaams-Brabant meer gebruik te maken van warmtenetten, waarbij restwarmte wordt gehaald uit economische of industriële activiteiten. De energie die de netten levert, is klimaatneutraal en goedkoop en kan ook gebruikt worden om woningen te verwarmen.

Onze provincie doet het op het vlak van warmtenetten niet al te best in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Daar moet verandering in komen, zegt Peter Van Rompuy. “Ik heb cijfers opgevraagd en voor het volgende jaar zijn er in heel Vlaanderen 108 projecten die gefinancierd worden door het Vlaams Gewest en daarvan zijn er maar acht in Vlaams-Brabant. Ter vergelijking, in Antwerpen hebben ze er vierendertig”, zegt Van Rompuy. Daarmee kunnen 33.000 huishoudens voorzien worden van warmte. Wellicht heeft de provincie Antwerpen een groter potentieel aan restwarmte uit industriële activiteiten door de aanwezigheid van de haven, maar Peter van Rompuy is ervan overtuigd dat ook Vlaams-Brabant beter kan. “Mijn oproep is dan ook om bestaande projecten bekender te maken bij de publieke opinie, bij ondernemers en de industrie maar ook bij lokale besturen om de middelen die er zijn. Er is 35 miljoen euro voorzien voor volgend jaar, we moeten die ook in Vlaams-Brabant aanwenden om warmtenetten te gebruiken om klimaatneutraal en kostenefficiënt huishoudens te kunnen verwarmen.”