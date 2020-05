De piloten van Brussels Airlines zijn bereid om tot in 2023 hun salaris met bijna de helft te verminderen. Daardoor zou voor de noodlijdende luchtvaartmaatschappij 100 miljoen euro besparen. "Op die manier kunnen alle piloten en het cabinepersoneel aan boord blijven", schrijven ze in een open brief.

Piloten Brussels Airlines in open brief: "Bereid fors in te leveren om banen te redden"

Brussels Airlines maakt sinds de coronacrisis ongeveer 1 miljoen euro verlies per dag en moet daardoor zwaar snoeien. De luchtvaartmaatschappij wacht op staatssteun om de komende maanden te overleven. Maar om de financiële klappen mee op te vangen, willen de piloten fors inleveren. In een open brief zeggen ze dat bereid zijn om tot in 2023 een werktijds- en salarisvermindering van 45 procent te aanvaarden.

“De huidige stand van zaken is zeer somber”, staat in de open brief die de piloten naar buiten brengen. “Niet alleen voor ruim 1.000 medewerkers van Brussels Airlines die bedreigd worden met gedwongen ontslag maar even goed voor de werknemers op en rond de luchthaven. Door het mogelijk wegvallen van Brussels Airlines dreigt een ecosysteem van bedrijven op en rond onze luchthaven uit te sterven.”