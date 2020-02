Plan Boommarter gaat door tot 2025

Al sinds 2006 wil het Plan Boommarter de natuur rond het Hallerbos versterken en beter met elkaar verbinden. Het is een samenwerking van de stad Halle, het Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt, Natuurgidsen Zuidwest-Brabant en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Ook de provincie Vlaams-Brabant ondersteunt dit mee via projecten en het Regionaal Landschap. Elke partner maakt jaarlijks 72.500 euro vrij voor Plan Boommarter.

"Samen met alle partners verbinden we natuur met natuur, maar ook mensen met natuur. Denk aan publieke bosplantacties, grotere natuurgebieden, nieuwe speelnatuur, knotwilgenacties of het beschermen van vleermuis-verblijfplaatsen", zegt Lieven De Schampelaere van Natuurpunt. "De vernieuwde samenwerking zet in op het herstellen van de waterhuishouding, betere ruimtelijke kwaliteit, groenere bebouwde ruimte en eco-investeringen", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

De voorbije jaren groeide de jaren afgelopen 15 hectare door het plan. Bedoeling is om tegen 2025 het bos nog eens met 15 hectare uit te breiden. Verder gaat aandacht naar boomgaarden, houtkanten en kilometers hagen. "Het gaat om een verscheidenheid aan acties om het gebied mooier en groener te maken. Zo hopen we op termijn ook opnieuw boommarters te verwelkomen in Halle. Tot nu toe zijn de diertjes nog niet waargenomen in het gebied, maar ze komen steeds dichter", besluit Bert Ghysels van Natuurgidsen Zuidwest-Brabant.