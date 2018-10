Plannen Strombeekse bib en OCMW in het slop

In Strombeek-Bever liggen de plannen voor de nieuwe bibliotheek stil. De bouwvergunning kan er alleen maar komen als er ook een ondergrondse parking wordt gebouw. Maar de daarvoor voorziene locatie is niet langer een optie en bovendien blijkt de kostprijs veel hoger te liggen dan vooropgesteld.

In de plannen voor de vernieuwing van het centrum van Strombeek-Bever is een nieuw gebouw voor het OCMW en een bibliotheek opgenomen. Voorwaarde is wel dat er een ondergondse parking komt. Onder het gebouw is dat om technische redenen niet haalbaar. Als oplossing werd een ondergrondse parking onder het Gemeenteplein voorgesteld. Maar dat kan ook niet, want Aquafin startte daar al met de installatie van bufferbekkens. De gemeente moet dus op zoek gaan naar een nieuwe plek voor de parking. Los daarvan stellen Open VLD, Vernieuwing en N-VA, die de nieuwe coalitie willen vormen, zich nu ook vragen bij de kostprijs van het project die van de geschatte 10 miljoen euro naar 14,5 miljoen euro steeg. De drie partijen vragen nu een onderzoek naar dat hoge prijsverschil en willen het project tot zolang uit de begroting schrappen tot woede van CD&V, Groen en sp.a.