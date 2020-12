Plannen voor windturbine langs A12 in Wolvertem

Windparkontwikkelaar Storm heeft plannen voor de bouw van één windturbine op de terreinen van Sarens langs de A12 in Wolvertem. De bouw van de turbine zou in het voorjaar van 2022 starten. De ingebruikname moet voor een jaar later zijn.

Het windpark zal voldoende groene stroom produceren om te voorzien in het jaarlijks equivalent elektriciteitsverbruik van ongeveer 3.850 gezinnen. Het ontwerp gaat uit van een windturbine met een maximale tiphoogte van 200 m en een maximale rotordiameter van 155 m. Gisteren vond al een infomoment plaats voor de buurtbewoners.

Alle omwonenden van de Storm-windparken krijgen de mogelijkheid om in de windparken te participeren via de coöperatieve Storm CV. Eén aandeel in de coöperatieve kost 125 euro. Als u in de buurt van één van de windparken woont, kan elk gezinslid maximaal 24 aandelen verwerven. Het verwachte jaarlijkse rendement bedraagt 4% tot 6%.