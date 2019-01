Plantentuin breekt alle records

Het was woensdagavond om meer dan één reden feest in de Plantentuin Meise. Naast de gezellige nieuwjaarsreceptie van RINGtv, was er de derde van zes avonden Winterfloridylle. Terwijl de tuin in het feestelijke winterlicht baadde, pakte directeur Steven Dessein uit met verbluffende cijfers.

De Plantentuin Meise blijft het uitmuntend doen. Voor 2018 liet het domein een recordaantal bezoekers optekenen, meer dan 176.000, goed voor een toch wel uitzonderlijke stijging met bijna 20 procent. Ook de Winterfloridylle, een avondwandeling door een sfeervol verlichte Plantentuin, lokt veel bezoekers. De huidige zesdaagse editie, dubbel zo lang als in 2018, is volledig uitverkocht.

De agenda voor 2019 oogt bovendien ambitieus en aanlokkelijk. Directeur Steven Dessein: “Dit jaar zal er veel gebouwd worden. We gaan nieuwe ingangsgebouwen maken. We beginnen met een nieuw serrecomplex. Maar we gaan ook al twee dingen openen: de Rozentuin, in juni, en er komt een houtmuseum. Die opening is al gepland voor eind maart of begin april."