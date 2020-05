Plantentuin Meise zendt bloei reuzenaronskelk rechtstreeks uit

De politie en douane hebben een indrukwekkende vangst gedaan aan de Bosstraat in Groot-Bijgaarden, bij Dilbeek. In een loods werd 7 ton versneden tabak en 11 ton shisha aangetroffen. "Het is de eerste illegale fabriek voor waterpijptabak die we in België ontdekken", zegt Kristian Vanderwaeren,...