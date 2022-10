In Zaventem werd vanmiddag feest gevierd in de Voorzorgsstraat. Het nieuwe plein werd ingehuldigd en dat is het resultaat van een bijzonder sociaal-artistiek project. Na de installatie van de grote mozaïeksofa vorig jaar, is het plein nu volledig afgewerkt. “Onze buurt is een mozaïek van mensen. Wij helpen de buurt graag om hen bij elkaar te brengen,” leggen buurtwerkers Mark Peters en Noémie Peeters uit.

Pleintje Voorzorgsstraat Zaventem klaar: "Onze buurt is een mozaïek van mensen"

Drie mozaïekpoufs met geïntegreerd schaak- en dambord, nieuwe speeltoestellen en picknickbanken: het plein aan de Voorzorgsstraat herleeft. “Voor de gemeente Zaventem is dit een prachtig voorbeeld waarin we mensen met elkaar verbinden en tezelfdertijd investeren in onze buurten,” zegt schepen van Sociale Integratie Alihsan Özkan (Open VLD).

Het is de kers op de taart voor het lokale project ‘samen mozaïeken’ dat buurtbewoners dichter bij elkaar bracht. “De buurtsofa’s lokken niet alleen buurtbewoners naar buiten, maar verbeteren ook de leefbaarheid en samenhorigheid in de buurt,” aldus gedeputeerde Gunther Coppens (N-VA). De provincie Vlaams-Brabant ondersteunde het project dat een initiatief is van de gemeente Zaventem, SAAMO Vlaams-Brabant en Elk Zijn Huis.